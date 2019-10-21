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Топ-менеджер банка "Советский" получил условный срок за присвоение 1,7 млрд рублей

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Бывший председатель кредитного комитета банка "Советский" Андрей Кузнецов приговорен к четырем годам условно и к штрафу в полмиллиона рублей по делу о растрате более 1,7 млрд рублей кредитной организации. Такое решение принял Выборгский суд Петербурга, сообщила пресс-служба городских судов.

Кузнецов признал вину и пошел на сделку со следствием.

По версии следствия, в 2013-2015 годах бывший председатель правления "Советского" Андрей Карпов, председатель совета директоров, Кузнецов, еще три сотрудника банка и иные граждане и неустановленные лица выдавали заведомо невозвратные кредиты фиктивным заемщикам и получали по 6% от суммы кредитов. Всего они присвоили 1,7 млрд рублей, установило следствие.

Дела трех подозреваемых, в том числе Карпова, направлены в Выборгский суд Петербурга. В отношении остальных фигурантов расследование продолжается.

ЦБ отозвал лицензию у банка "Советский" 3 июля 2018 года после нескольких лет санации. Его обязательства перешли к другим банкам. В августе 2018 года Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал кредитную организацию банкротом.

Также в августе 2018 года было возбуждено уголовное дело о хищении 2,2 млрд рублей у банка. В преступлении заподозрили 12 человек, в том числе членов правления "Советского" Кирилла Ласкина и Павла Изюмова.

Петербург Выборгский суд банк Советский Андрей Карпов Банк России Андрей Кузнецов

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