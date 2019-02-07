В Госдуме не обнаружилось эпидемии гриппа

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Эпидемиологическая обстановка в Госдуме, для проверки которой лидер ЛДПР Владимир Жириновский накануне попросил направить санитарных врачей, оказалась нормальной: гриппом заболел лишь один депутат.

"У нас в Госдуме из всего нашего депутатского корпуса (450 депутатов), по официальным данным, привито только 64 человека, заболел один человек. Из помощников депутатов и аппарата Госдумы привиты 238 человек и болеет 20 человек, что примерно в рамках той погрешности, которая касается вакцинации", - сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов на заседании Госдумы в четверг.

Он отметил, что всем руководителям фракций отправлены письма с просьбой "довести порядок жизни в такой эпидемиологический период". Морозов отметил, что соответствующая памятка будет распространена среди депутатов.

Накануне Госдума поручила комитету по охране здоровья проверить эпидемиологическую обстановку в нижней палате российского парламента в связи с ростом в РФ заболеваемости гриппом. Об этом попросил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, его поддержал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

5 февраля Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России превысила эпидемический порог в 43 регионах - это почти вдвое больше, чем на прошлой неделе.