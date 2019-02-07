Российские спецслужбы сообщили о готовящемся покушении на Виктора Медведчука на Украине

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко поручил украинским спецслужбам вести разработку лидера общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктора Медведчука, сообщил источник в российских спецслужбах.

"По личному указанию Порошенко СБУ и МВД сформировали специальную группу для ведения оперативной разработки Медведчука и лиц из его ближайшего окружения", - сказал источник в четверг "Интерфаксу".

По его словам, Служба безопасности Украины получила указание "организовать покушение на Медведчука, задействовав исполнителей из "Правого сектора", (запрещен в РФ - ИФ) в целях его устрашения либо физического устранения в зависимости от развития предвыборной ситуации на Украине".

Накануне экс-президент Украины Виктор Янукович сказал, что осведомлен о существовании в Киеве планов покушения на некоторых украинских политиков, включая, возможно, его самого. "Слышал, что создана специальная группа из 12 человек, которая в этом плане работает. Не знаю, только ли они по (главе движения "Украинский выбор") Медведчуку работают или по мне тоже", - сказал он журналистам в среду.

Янукович назвал подобные планы преступными и призвал сотрудников спецслужб не выполнять их. "Я хотел бы обратиться к сотрудникам спецслужб, военнослужащим - не выполнять преступные указы действующей власти. Власть поменяется и что тогда?" - сказал экс-президент.

Как сообщалось, Генпрокуратура Украины внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о том, что Медведчук посягал на территориальную целостность Украины и причастен к госизмене.

По словам пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, глава "пророссийской организации" "Украинский выбор - право народа" и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 в Киеве, говоря о необходимости образования "автономного региона Донбасс" с собственным парламентом и правительством, а также закрепления такого статуса в Конституции Украины.