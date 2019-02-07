Количество заболевших гриппом заключенных снизилось за счет прививок до 0,1%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Число заболеваний гриппом и ОРВИ заключенных в исправительных колониях и следственных изоляторах (СИЗО) существенно снизилось благодаря проведенной вакцинации, сообщил замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.

"На сегодняшний день вакцинацию от гриппа прошли 99,4 процента осужденных и подследственных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы и подлежащих иммунизации против гриппа – почти 260 тыс. человек", - сказал Максименко в среду "Интерфаксу".

По его словам, на текущий момент число заболевших составляет 733 человека, что составляет 0,13% от общей численности спецконтингента (583 тыс. чел). "Это весьма существенное снижение показателей заболеваемости по сравнению с прошлым годом", - сказал Максименко.

Он отметил, что процедура была проведена с согласия заключенных. "Проводилась разъяснительная работа. Людей убеждали, что риск заражения этим вирусом весьма высок", - сказал замдиректора ФСИН.

Также, по его словам, благодаря вакцинации, "удалось значительно снизить количество больных ОРВИ и избежать распространения данного заболевания". Максименко также сообщил, что прививки были сделаны почти половине сотрудников ведомства.

Ранее сообщалось, что согласно последним данным Роспотребнадзора, в России от гриппа вакцинировано 70,8 млн человек - 49% от численности населения. В Москве вакцинировано 60% населения. В настоящее время эпидпороги по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 43 регионах РФ, сообщал Роспотребнадзор.