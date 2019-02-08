Почти тысячу авиадебоширов сняли за 2018 год с авиарейсов в России

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Транспортные полицейские в 2018 году сняли с самолетов почти тысячу нарушителей.

"За совершение противоправных действий снято с воздушных судов гражданской авиации более 900 пассажиров, из которых 63 привлечено к уголовной ответственности", - сообщается в материалах транспортного главка полиции, распространенных на пресс-конференции.

Согласно данным МВД, всего в 2018 году в связи с деструктивным поведением не пустили в полет 2 тыс. 174 авиапассажира, из них 168 были привлечены к уголовной ответственности.