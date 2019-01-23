Ханты-Мансийский суд арестовал на два месяца несостоявшегося угонщика самолета

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Ханты-Мансийский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Павлу Шаповалову, обвиняемому в попытке угона самолета, сообщает СКР.

"По ходатайству следствия в Ханты-Мансийске суд арестовал на два месяца Павла Шаповалова, обвиняемого в угоне воздушного судна", - говорится в сообщении.

Его защита намерена обжаловать решение о заключении под стражу.

Адвокат Евгений Жердев уточнил, что является государственным защитником. По его словам, подзащитный не может объяснить мотивы своего поступка.

"Он говорит: "Просто сходил в туалет, шел обратно на место, стояла стюардесса. Почему и зачем и с какой целью я к ней подошел, я пояснить не могу", - передал слова Шаповалова Жердев.

22 января один из пассажиров авиарейса "Аэрофлота" Сургут-Москва в полете потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске, где "угонщика" задержали сотрудники спецслужб.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия".

Задержанным оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута. Как сообщали в СКР, фигуранту назначена психиатрическая экспертиза.

Ранее бортпроводницы рейса заявили, что у виновника инцидента не было признаков алкогольного или наркотического опьянения.

"Признаков алкогольного опьянения не было выявлено. Он вел себя адекватно", - рассказала бортпроводник Мария Никулина в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

"Речь была связная. Запаха алкоголя не было. Наркотического опьянения тоже, похоже, не было. Поэтому к его словам мы отнеслись серьезно", - сказала, в свою очередь, старший бортпроводник Ева Крайчек.