Двое детей погибли в пожаре в Калмыкии

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Калмыкии в селе Вознесеновка во время пожара в частном доме погибли два малолетних ребенка, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону в пятницу.

"Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по республике Калмыкия возбуждено уголовное дело по факту гибели двух детей 2,5 и 4 лет в результате возгорания в одном из жилых домов села Вознесеновка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, мать погибших уехала в Элисту, оставив детей одних дома. Главное управление МЧС России по Калмыкии сообщило, что горела кухня на площади 40 кв. м.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).