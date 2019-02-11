Более миллиона рублей украла сотрудница красноярского интерната со счетов воспитанников

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Следователи подозревают специалиста по социальной работе интерната в Красноярском крае в мошенничестве, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по региону.

По предварительной версии, с января по декабрь 2018 года сотрудница психоневрологического интерната "Родничок" в Большемуртинском районе края неоднократно вносила исправления в распоряжение главы района, по которому она могла единовременно использовать средства воспитанников. Эти исправления, искажающие содержание документа, она заверяла печатью учреждения.

"Кроме того, подозреваемая, не ставя в известность директора интерната, выписывала на свое имя доверенности на получение денежных средств. Данные документы она предоставляла в банк, похитив таким образом со счетов 16 воспитанников более одного миллиона ста тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).