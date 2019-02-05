Рязанскую чиновницу задержали за взятки при реализации квартир для детей-сирот

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Бывшая чиновница администрации Кораблинского муниципального района Рязанской области задержана по подозрению во взяточничестве, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, в 2018 году чиновница в силу своего служебного положения способствовала продажам квартир в городе Кораблино на аукционах, организованных для закупки горадминистрацией квартир для детей-сирот. "После заключения муниципальных контрактов и перечисления продавцам бюджетных средств за квартиры подозреваемая получала от них взятки", - говорится в сообщении.

Экс-чиновница подозревается в получении четырех взяток в крупном размере, по данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе его расследования сотрудники СКР получили данные о том, что женщина пытается противодействовать объективному установлению обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, в том числе воздействуя на свидетелей.

"Подозреваемая задержана. Следствие будет ходатайствовать о ее заключении под стражу.