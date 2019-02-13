Глава РАН призвал Минздрав включить в медосмотры тест на IQ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Диспансеризация жителей России должна включать в себя не только медицинские исследования и анализы, но и тест на коэффициент интеллекта (IQ), заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.

"Борьба с курением - согласен. Борьба с алкоголем - согласен. Но давайте введем сюда еще интеллектуальные занятия. И вот когда мы делаем диспансеризацию, давайте будем смотреть не только, как у нас меняется давление, как у нас все в порядке с нашими томограммами, - давайте посмотрим, как у нас еще меняется IQ", - сказал Сергеев на форуме "Здоровое общество. На пути к цели 80+".

"Я, Вероника Игоревна (Скворцова, глава Минздрава - ИФ), призываю к тому, чтобы анализ динамики IQ тоже был введен в диспансеризацию", - добавил академик.

Он пояснил, что занятия интеллектуальной деятельностью влияют на здоровье и продолжительность жизни.

Так, по словам Сергеева, академики Российской академии наук, средний возраст которых превышает 70 лет, значительно реже страдают нейродегенеративными заболеваниями, чем средний пожилой житель России.

"По нашему разрезу нейродегенеративных заболеваний - мы, в общем, не страдаем этими заболеваниями. И это существенно меньше, чем в среднем по стране. Что это такое? Это интеллектуальный образ жизни", - сказал Сергеев.