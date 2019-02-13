В Хакасии 200 домов остались без тепла в мороз из-за повторной аварии на теплосетях

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Повторный порыв обнаружен на теплосети в Черногорске (Республика Хакасия), где в течение всего дня устраняли повреждение, из-за которого без тепла остались жители нескольких сотен многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-центр правительства региона.

"На тепловой сети центральной котельной города был обнаружен повторный порыв. Часть многоквартирных домов, запитанных от центральной котельной, были подключены к другому теплоисточнику. Дома, которые на данный момент остаются без отопления, находятся под контролем управляющих компаний. К утру четверга планируется устранить технический сбой и восстановить теплоснабжение", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают аварийные службы, задействованы 10 единиц техники, в том числе экскаваторы, кран и мотопомпы.

"При необходимости жителям, у которых холодно в квартирах, будет предоставлен транспорт, они будут расселены в общежитии или гостинице", - подчеркивается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что на центральной котельной города утром вторника произошла авария, из-за которой без тепла остались 29 социально значимых объектов и 205 многоквартирных жилых домов разной этажности, в которых живет 16 тыс. 475 человек, включая 4 тыс. 495 детей. К вечеру в среду коммунальщики отчитались о ликвидации аварии.

Температура воздуха в Черногорске опустилась до минус 19 градусов.