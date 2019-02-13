Что произошло за день: среда, 13 февраля

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Предприятия, входящие в крупные российские агрохолдинги, и их поставщики стали предметом внимания ФСБ и ФНС из-за возможной неуплаты налогов. Сотрудники управления "К" ФСБ, а также ФНС провели выемки документов в 13 регионах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбовской, Свердловской и Воронежской областях.

- Представители правительств Евросоюза и Европарламент одобрили пересмотр законодательства по европейскому газовому рынку, оставив в нем лазейку для проекта "Северный поток-2".

- В Госдуме ко второму чтению законопроекта о фейковых новостях предложили увеличить сумму максимального штрафа для граждан за распространение такой информации до 400 тыс. рублей.

- Гендиректор Первого канала Константин Эрнст предположил, что за историей о возможной попытке подкупа редактора программы "Кто хочет стать миллионером?" Ильи Бера знатоком телеигры "Что? Где? Когда?" Александром Друзем стоит личный конфликт.

- Возглавляемое правозащитником Львом Пономаревым движение "За права человека" внесено по результатам внеплановой проверки Минюста в перечень иностранных агентов.

- Владимир Путин и Александр Лукашенко начали трехдневные переговоры в Сочи. В перерыве между официальным общением президенты успели покататься на горных лыжах, а Путин пообещал как-нибудь попробовать встать на сноуборд.