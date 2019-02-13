Суд рассмотрит требование адвокатов Улюкаева снять арест с его имущества

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы в четверг рассмотрит требование адвокатов снять арест с имущества бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, осужденного на восемь лет за коррупцию.

Как сообщили "Интерфаксу" в суде, заседание начнется в 9:30 по Москве и пройдет в открытом режиме.

Защита просит суд снять арест с имущества экс-министра в связи с исполнением приговора суда.

В настоящее время под арестом находятся земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, денежные средства, находящиеся на банковских счетах, денежные средства, изъятые в ходе обысков, монеты из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра и другое имущество.

В начале декабря прошлого года столичные приставы полностью списали с банковского счета Улюкаева назначенный ему приговором суда штраф в 130 млн рублей.

Замоскворецкий суд 15 декабря 2017 года признал Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. На такой же срок, согласно приговору, бывший министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях.

Свою вину Улюкаев не признал.

Экс-министр отбывает наказание в исправительной колонии под Тверью.