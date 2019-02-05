Защита экс-министра Улюкаева попросила суд снять арест с его имущества

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы на следующей неделе рассмотрит требование адвокатов снять арест с имущества бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, осужденного на восемь лет за коррупцию.

"Мы обратились в суд с заявлением о снятии ареста в связи с исполнением приговора суда", - сказала "Интерфаксу" адвокат экс-чиновника Лариса Каштанова. Она уточнила, что заседание состоится 14 февраля в 9:30.

В настоящее время под арестом находятся земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, денежные средства, находящиеся на банковских счетах, деньги, изъятые в ходе обысков, монеты из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра и другое имущество.

В начале декабря прошлого года столичные приставы полностью списали с банковского счета Улюкаева назначенный ему приговором суда штраф в 130 млн рублей.

Замоскворецкий суд 15 декабря 2017 года признал Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. На такой же срок, согласно приговору, бывший министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях. Экс-министр отбывает наказание в колонии под Тверью.