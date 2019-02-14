ВЦИОМ проводит опрос жителей Южных Курил по судьбе островов

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Опрос о принадлежности Южных Курил Сахалинской области проводят с 12 февраля среди жителей этих островов социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщили агентству "Интерфакс" в четверг в органах местной власти.

"Опрос продлится до воскресенья. Группы социологов работают одновременно на островах Итуруп, Кунашир и Шикотан", - рассказал один из собеседников агентства.

По его словам, социологи ходят по квартирам, проводят опрос в местах массового нахождения людей и на улицах. Просят заполнить анкеты.

Как рассказали в органах местной власти, людей спрашивают, знакомы ли они с Декларацией 1956 года. "Второй вопрос касается мнения местных жителей по возможной передаче островов Японии. Основная масса жителей отвечает - однозначно нет, так как все живут здесь (на островах - ИФ), кто же будет отдавать свою землю!", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что многие местные жители "идут на диалог, рассуждают", обосновывая свое мнение против передачи островов.

Опрос ВЦИОМ организован по инициативе сахалинских властей, так как Курилы являются частью Сахалинской области. Ожидается, что итоги опросов доведут до областной и муниципальной власти к началу следующей недели.

Как сообщалось ранее, временно исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Лимаренко в интервью Первому каналу заявил, что областная власть планирует провести открытый опрос жителей Курил, "чтобы эту дискуссию прекратить". Депутат Сахалинской облдумы Виталий Гомилевский ранее пояснял, что цель опроса - "сказать всей мировой общественности, что хватит дискутировать на эту тему, что это незыблемая территория Российской Федерации, в том числе ее субъекта - Сахалинской области".

В январе 2019 г. и в конце декабря 2018 года в Южно-Сахалинске прошли народный сход и санкционированный митинг, где жители региона потребовали от руководства страны "исключить из повестки российско-японских переговоров тематику так называемого "мирного договора" как способа узаконить территориальные уступки в нарушение Конституции России (статья 4)".

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