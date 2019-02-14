Что случилось этой ночью: четверг, 14 февраля

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Постановочные сцены после химатаки в Сирии, проект новых санкций против РФ, 1000 км дорог в "суперасфальте"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Продюсер BBC по Сирии заявил о постановочности сцен после предполагаемой химатаки в Думе. Риам Далати опроверг наличие погибших и использование зарина в атаке 7 апреля 2018 года на сирийский город Дума.

- Сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против РФ. Они предлагают ввести санкции против российских банков и инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами РФ в ответ на "подрыв демократии в других странах". Курс рубля на Московской бирже незамедлительно отреагировал падением.

- НАСА официально объявило о потере марсохода Opportunity. Перед объявлением о прекращении миссии НАСА предприняло восьмисотую попытку связаться с марсоходом. К моменту мощной бури, после которой связь была утеряна, марсоход проработал на Марсе 14 лет и 195 дней, превысив запланированный срок в 55 раз.

- ВЦИОМ проводит опрос жителей Южных Курил по судьбе островов. Группы социологов задают вопросы о Декларации 1956 года и возможной передаче территории Японии.

- В Росавтодоре сообщили о планах уложить 1000 км дорог по технологии "суперасфальт". Новый метод, позволяющий подобрать смесь в соответствии с климатом и интенсивностью движения, в частности, будет применен в крымской "Тавриде".

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