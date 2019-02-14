Школы Иркутска возобновили занятия после карантина по ОРВИ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Учебный процесс в четверг возобновили все школы Иркутска, которые были 1 февраля закрыты на карантин для снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Исключение составляют только учащиеся первых классов. У них по плану предусмотрены четвертые каникулы. Первоклассники выйдут в школу 18 февраля", - говорится в сообщении.

В настоящее время эпидемиологический порог в Иркутске превышен на 44% - это на 11% меньше, чем неделю назад. Среди детей уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом пошел на спад. Так, в возрастной категории от семи до 14 лет снижение составило 19%, от трех до шести лет - 5,5%.

"На карантин остаются закрытыми 17 детских садов, а также 21 группа в десяти дошкольных учреждениях", - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщалось, в понедельник карантин действовал в 199 школах и 95 детских садах Иркутской области, еще 76 учреждений приостановили деятельность частично. Все школы приостановили занятия в Иркутске и Ангарске. Уровень заболеваемости ОРВИ в целом по региону превышал эпидемический порог на 14,7%.