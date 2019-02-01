Более 200 школ в Кузбассе закрыто на карантин по гриппу и ОРВИ

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Детские сады и школы Кемеровской области частично либо полностью закрывают из-за карантина по ОРВИ и гриппу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областной администрации в пятницу.

"На 34 территориях области полностью закрыты 228 школ, частично закрыты 32 школы, всего 146 классов. Полностью закрыты 23 детских сада, частично закрыты 65 детсадов, всего 133 группы", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что полностью закрыты школы в Междуреченске, Белово, Кемерово и Кемеровском районе, а также в Ленинск-Кузнецке. Работа детских садов полностью приостановлена в Мариинском, Промышленновском и Крапивинском районах.

Таким образом, полностью закрыто 251 дошкольное и учебное учреждение, частично - 97 школ и детских садов.

По данным областного Роспотребнадзора, на конец января в регионе было зарегистрировано 25 тыс. 305 случаев ОРВИ. Интенсивный показатель заболеваемости превысил эпидемический порог на 35,5%.

Как сообщалось, из-за превышения эпидемиологического порога по ОРВИ и гриппу в Кузбассе были закрыты школы в Кемерово, Новокузнецке, Мысках и Междуреченске.