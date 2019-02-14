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Ученые РФ и США договорились о совместной работе над лечением болезни Альцгеймера

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Соглашение между российской и американской академиями наук будет посвящено проблемам климата, астрофизики и нейродегенеративных заболеваний, сообщил "Интерфаксу" президент РАН Александр Сергеев.

"Соглашение подготовлено и согласованно с обеих сторон. Это не просто рамочное соглашение, там есть перечень конкретных тематик. Среди них есть, в том числе, и вопросы, связанные с развитием астрофизики", - сказал Сергеев "Интерфаксу" в кулуарах Российского инвестиционного форума.

По его словам, среди прочего ученые займутся детектированием гравитационных волн. "Это новое окно во Вселенную", - отметил Сергеев.

"Вопросы, связанные с диагностикой болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний также будут в центре обсуждения", - добавил глава РАН.

По словам ученого, в соглашении также будет уделено внимание тематике климатических изменений.

Ранее Сергеев сообщил, что соглашение о сотрудничестве между РАН и американской академией наук планируется подписать в ходе визита делегации РАН в США.

Такой визит для продления соглашения о сотрудничестве между академиями должен был состояться в декабре, однако был сорван. Позже сообщалось, что визит перенесен на март.

По словам руководителя секции ядерной физики РАН академика Валерия Рубакова, американская сторона также проявляла интерес к возобновлению совместной работы в Баксанской обсерватории. В свою очередь российские физики интересуются возможностью поработать на ускорителе частиц в Чикаго.

Вице-президент РАН Юрий Бадена заявлял, что в соглашении будет уделено внимание космической сфере, в частности совместным исследованиям Луны и Венеры. Как позднее сообщил журналистам Сергеев, российская и американская лунные программы могут быть частично синхронизированы.

Теги: США, РАН

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