Китайские ученые связали работу в ночную смену с последующим повреждением ДНК

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Китайские ученые выяснили, что недостаток сна вследствие работы в ночную смену может повышать количество окислительных повреждений ДНК и снижать их репарацию. Это, в свою очередь, может приводить к формированию хронических заболеваний вследствие плохой гигиены сна, пишет сайт N+1 со ссылкой на журнал Anaesthesia.

Ранее было известно, что недостаток и плохая гигиена сна негативно влияют на здоровье: так, всего одна бессонная ночь приводит к увеличению концентрации бета-амилоидов (белка, который формирует бляшки в мозге больных) в головном мозге. Накопление бета-амилоида в мозге связывают с патогенезом болезни Альцгеймера — тяжелого нейродегенеративного заболевания, которое является причиной возрастной деменции в 60-70 процентах случаев.

Поздний отход ко сну связывают с появлением психических расстройств. Механизм возникновения таких изменений под влиянием недостатка сна, однако, изучен не очень хорошо; недосып может действовать как напрямую, так и через сторонние факторы (например, ожирение вследствие недостатка сна может развиться из-за того, что недосып вызывает тягу к вредной еде).

Одним из таких механизмов может быть влияние недостатка сна на процессы естественного повреждения и репарации ДНК. Его решили изучить ученые из Гонконгского университета под руководством Сю-Вай Чоя. В их исследовании приняли участие 49 врачей, которые предоставили образец своей крови после трех ночей нормального сна. Из всех участников 24 врача выходили на работу в ночную смену несколько раз в месяц: их попросили сдать дополнительный анализ крови после одной из таких ночей.

Для анализа окислительных повреждений и репарации ДНК ученые использовали метод ДНК-комет, а также проследили за экспрессией генов, участвующих в процессе репарации (среди них — OGG1 и ERCC1). Ученые выяснили, что среди врачей, работающих в ночную смену, в начале исследования (то есть еще до экспериментальной ночи, проведенной за работой) уровень повреждений ДНК был выше, а репарации - ниже (p = 0,0001). После экспериментальной ночи у врачей, работающих в ночную смену, также увеличилось количество повреждений ДНК (p = 0,0001) и сократилась репарация (p = 0,0018).

Авторы работы, таким образом, показали, что нарушения сна вследствие работы в ночную смену могут приводить к повышению повреждений ДНК и сокращению последующих репараций, что, в свою очередь, другие исследователи часто связывают с возникновением хронических заболеваний, включая сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. В будущем, отмечают ученые, исследование необходимо повторить на большей выборке участников.

Как показывают результаты последних исследований, самое благоприятное для здоровья человека количество сна - от шести до восьми часов. Хорошие новости есть и для тех, кому по будням не удается спать больше шести часов: ученые также показали, что риск преждевременной смерти снижается, если отоспаться на выходных.