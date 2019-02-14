Вице-премьер Акимов предрек МФЦ гибель от цифровизации

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Максим Акимов рассчитывает, что реализация программы по цифровизации в России приведет к исчезновению многофункциональных центров (МФЦ), так как любые документы можно будет оформить дистанционно.

"Когда мы радуемся МФЦ, это то же самое, как мы радовались хорошим детским домам, появились благотворители, это было действительно важно, но самое важное - это когда ребенок в семье. То же самое с МФЦ. Но я очень надеюсь, что программа цифровизации станет убийцей МФЦ, потому что человеку незачем будет никуда ходить вообще", - сказал Акимов в ходе дискуссии на российском инвестиционном форуме в Сочи в четверг.

Вице-премьер сообщил, что из 100 предоставляемых базовых услуг гражданам "в более чем 90 из них человеку нечего делать вообще". "Потому что эта услуга - это всего лишь совокупность признаков человека, которыми он уже обладает: простым вопросом ответить "да" или "нет" и по совокупности этих данных принять решение, например, о предоставлении лицензии, выдаче разрешения и так далее", - сказал Акимов.

Отвечая на вопрос модератора дискуссии главы Сбербанка Германа Грефа о том, сколько через три года россияне смогут получать услуг без общения с чиновниками, Акисов ответил: "По моим оценкам, я довольно осторожен, мне кажется, что мы приблизимся к половине".

Он уточнил, что говорит не о подаче заявления онлайн, после чего нужно прийти за результатом самостоятельно. "Я говорю о полной цифровизации, когда вы не заметите получение этого результата", - добавил вице-премьер.