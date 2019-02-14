Около 20 кадетов во Владимирской области заразились ротавирусной инфекцией

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Кадетский корпус имени Д.М. Пожарского, расположенный в закрытом административно-территориальном образовании город Радужный во Владимирской области, закрыт на карантин из-за вспышки ротавирусной инфекции.

Представитель департамента образования обладминистрации сообщил в четверг "Интерфаксу", что количество инфицированных составило около 20 человек.

"В настоящее время все дети находятся дома. С 8 по 18 февраля учреждение закрыто на карантин", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь начальник кадетского корпуса Михаил Михайлов сообщил агентству, что в медпункт учреждения с жалобами на симптомы ротавируса обратились 12 человек.

"Мы проинформировали о сложившейся ситуации представителей Роспотребнадзора, которые незамедлительно приехали к нам и взяли все необходимые пробы и образцы. В минувшую пятницу, 8 февраля, кадетский корпус был закрыт на карантин на десять дней, дети отправлены по домам", - сказал он.

Михайлов отметил, что в учреждении проводятся соответствующие дезинфекционные мероприятия. 18 февраля кадетский корпус начнет работу в штатном режиме.