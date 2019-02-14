В Минюсте заявили, что у России нет повода для пересмотра позиции по "Свидетелям Иеговы"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Оснований для изменения позиции РФ о признании экстремистской организацией "Свидетелей Иеговы" пока нет, заявил заместитель главы Минюста РФ, уполномоченный РФ в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаил Гальперин.

"Та позиция, которая в ЕСПЧ направлена, сформирована на основании действующего законодательства, с учётом практики российских судов, в том числе Верховного суда, поэтому никаких изменений пока нет", - сказал Гальперин в четверг журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он отметил, что Россия готова рассмотреть предложения ЕСПЧ по ситуации со "Свидетелями Иеговы" в случае, если такие поступят. "В ЕСПЧ основная мера - это выплата компенсаций, вместе с тем он (суд) может предложить государству принять какие-то общие меры, в том числе, законодательного характера, хотя это в порядке исключения делается, поскольку напрямую влияет на суверенитет страны. Если такие общие меры вдруг будут приняты, будем в установленном порядке смотреть, какие меры могут быть и должны ли быть приняты",- сказал Гальперин.

Вопрос об отношении к "Свидетелям Иеговы" вновь возник после приговора, вынесенного в РФ подданному Дании - Деннису Оле Кристенсену. Он был арестован 25 мая 2017 года в здании на улице Железнодорожной в Орле, где местные "Свидетели Иеговы" проводили совместное чтение Библии. Железнодорожный суд Орла 6 февраля огласил приговор Кристенсену по делу о создании регионального подразделения запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы". Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации), и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Адвокаты считают данный приговор неправосудным и готовят апелляционную жалобу. "Тем временем Деннис Кристенсен будет находиться в СИЗО № 1 по Орловской области, где он уже провел 622 дня", - говорится на сайте "Свидетелей Иеговы".

Статус "Свидетелей Иеговы" в России

Верховный суд 20 апреля 2017 года по иску Минюста РФ признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Апелляционная коллегия ВС РФ 17 июля 2017 года признала это решение законным.

Согласно постановлению, ликвидированы головная организация "Управленческий центр "Свидетелей Иеговы" в России", а также 395 региональных отделения. Все они внесены Минюстом в перечень НКО, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности". Имущество организации, согласно решению суда, было обращено в доход государства.

Иск к религиозной организации был подан 15 марта 2017 года по результатам внеплановой документальной проверки, проведенной с 8 по 27 февраля 2017 года, на соответствие деятельности религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" заявленным в ее уставе целям и задачам.

По данным Минюста, "деятельность организации осуществляется с нарушениями уставных целей и задач, а также действующего законодательства РФ, в том числе федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности".

Так, с 2009 по 2016 годы были признаны экстремистскими 95 материалов "Свидетелей Иеговы", ввезенных и распространенных в России, а также запрещены и ликвидированы восемь местных религиозных отделений "Свидетелей Иеговы", которые входили в структуру организации, говорилось в материалах на сайте министерства.

Между тем на заседании Совета по правам человека, которое прошло 11 декабря 2018 года, президент России Владимир Путин заявил, что представители религиозных сообществ не должны приравниваться к членам террористических и деструктивных организаций.

"Мы должны одинаково относиться к представителям всех религий - это правда, но все-таки учитывать страну и общество, в котором мы живем, тоже нужно. Правда, это совсем не значит, что мы представителей религиозных сообществ должны зачислять в какие-то там деструктивные, не то что в террористические организации", - сказал Путин в закрытой части заседания СПЧ, стенограмма которого была опубликована на сайте Кремля.

"Конечно, это чушь полная, надо внимательно с этим разобраться", - добавил Путин в ответ на слова члена СПЧ Екатерины Шульман о том, что в перечне организаций, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремизму и терроризму, подавляющее большинство относиться к "Свидетелям Иеговы".