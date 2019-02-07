Кремль разберется с проблемой "Свидетелей Иеговы", где здравый смысл столкнулся с законностью

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация вокруг религиозной организации "Свидетели Иеговы", признанной в РФ экстремистской и запрещенной, остается на повестке дня, однако проблема является непростой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал приговор Железнодорожного суда Орла гражданину Дании Деннису Оле Кристенсену по делу о создании регионального подразделения запрещенной в РФ организации.

"Де-факто зная о запрете, хотя незнание закона не освобождает от ответственности, господин Кристенсен вел деятельность и работал в интересах этой организации о продвижении", - сказал Песков в четверг журналистам.

На вопрос, будет ли проводиться разбор данной ситуации, Песков сказал: "Этот разбор будет происходить. Это процесс, тема нелегкая, но, тем не менее, она остается на повестке дня".

Он добавил, что "в данном случае мы не имеем права комментировать решение суда, который признал эту организацию экстремистской".

Здравый смысл или законность

На вопрос журналистов, являются ли "Свидетели Иеговы" экстремистской или религиозной организацией с точки зрения здравого смысла, пресс-секретарь президента сказал: "Мы не можем оперировать в государственных целях понятиями здравого смысла".

"В первую очередь, мы оперируем понятиями законности и незаконности. В данном случае деятельность этой религиозной организации является незаконной. Это является приоритетным в определении ситуации", - сказал Песков.

"Здравый смысл - это то, что также не должно, не может быть отодвинуто на задний план. Здравый смысл, конечно, должен присутствовать везде, всегда и постоянно. Но он не может быть критерием", - продолжил он, добавив, что критерием является понятие законности.

По его словам, в данном случае речь может идти только о решении суда.

"У нас есть Верховный суд, можете адресовать вопросы ему. Я не думаю, что это вопрос, который нужно задавать администрации президента. Эта ситуация не имеет никакого отношения к судебной реформе, она имеет отношение к действующему законодательству", - отметил Песков.

Поручение Путина по "Свидетелям Иеговы"

Пресс-секретарь сообщил, что в список поручений, подготовленный по итогам встречи президента Владимира Путина с членами Совета по правам человека (СПЧ) в декабре 2018 года, включен вопрос о религиозной организации "Свидетели Иеговы".

"Сейчас уже, что называется, на выходе поручения президента по итогам заседания с членами СПЧ, там достаточно обширный список", - сказал Песков.

В декабре 2018 года на встрече с правозащитниками президент говорил о том, что представители религиозных сообществ не должны приравниваться к членам террористических и деструктивных организаций.

"Мы должны одинаково относиться к представителям всех религий - это правда, но все-таки учитывать страну и общество, в котором мы живем, тоже нужно. Правда, это совсем не значит, что мы представителей религиозных сообществ должны зачислять в какие-то там деструктивные, не то что в террористические организации", - сказал Путин в закрытой части заседания Совета по правам человека, стенограмма которого была опубликована на сайте Кремля.

"Конечно, это чушь полная, надо внимательно с этим разобраться", - добавил Путин в ответ на слова члена СПЧ Екатерины Шульман о том, что в перечне организаций, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремизму и терроризму, подавляющее большинство относится к "Свидетелям Иеговы".

Запрещенные "Свидетели Иеговы"

В июле 2016 года Орловский суд признал деятельность организации "Свидетели Иеговы "Орел" экстремистской и принял решение о ее ликвидации. В октябре 2016 года Верховный суд России признал это решение законным. 20 апреля 2017 года Верховный суд по иску Минюста РФ признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Апелляционная коллегия ВС РФ 17 июля 2017 года признала это решение законным.

Согласно постановлению, ликвидированы головная организация "Управленческий центр "Свидетелей Иеговы" в России", а также 395 региональных отделения. Все они внесены Минюстом в перечень НКО, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности". Имущество организации, согласно решению суда, было обращено в доход государства.

Иск к религиозной организации был подан 15 марта 2017 года по результатам внеплановой документальной проверки, проведенной с 8 по 27 февраля 2017 года, на соответствие деятельности религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" заявленным в ее уставе целям и задачам.

По данным Минюста, "деятельность организации осуществляется с нарушениями уставных целей и задач, а также действующего законодательства РФ, в том числе федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности". Так, с 2009 по 2016 годы были признаны экстремистскими 95 материалов "Свидетелей Иеговы", ввезенных и распространенных в России, а также запрещены и ликвидированы 8 местных религиозных отделений "Свидетелей Иеговы", которые входили в структуру организации, говорилось в материалах на сайте министерства.

Дело датчанина Кристенсена

Подданный Дании Деннис Оле Кристенсен был арестован 25 мая 2017 года в здании на улице Железнодорожной в Орле, где местные "Свидетели Иеговы" проводили совместное чтение Библии.

Железнодорожный суд Орла 6 февраля 2019 года огласил приговор Кристенсену по делу о создании регионального подразделения запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы". Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации), и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

"Адвокаты считают данный приговор неправосудным и готовят апелляционную жалобу. Тем временем Деннис Кристенсен будет находиться в СИЗО № 1 по Орловской области, где он уже провел 622 дня", - говорится в сообщении на сайте "Свидетелей Иеговы".

По словам представителя Европейской ассоциации этой организации Ярослава Сивульского, приведенным в сообщении, приговор Кристенсену вызывает большое сожаление. "Осудили человека, который не совершил никакого преступления. Грустно, что в России снова стало преступлением читать Библию, соблюдать ее заповеди и говорить о своей вере с другими людьми", - сказал он.

Посольство США в Москве также выразило обеспокоенность в связи с вердиктом суда по делу Кристенсена. "Глубоко обеспокоены в связи с лишением свободы члена организации "Свидетели Иеговы" Денниса Кристенсена сроком на шесть лет. Мы согласны с президентом Путиным в том, что преследование мирных верующих является полнейшим абсурдом. Мы призываем Россию уважать свободу вероисповедания", - написала в своем твиттере в среду пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Андреа Калан.