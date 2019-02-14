Суд снял арест с имущества осужденного экс-министра Улюкаева

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы в четверг снял обеспечительный арест с имущества бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, осужденного на восемь лет за коррупцию.

"Ходатайство адвоката Ларисы Каштановой о снятии ареста с имущества удовлетворить", - огласила решение судья Лариса Семёнова.

Таким образом, из-под ареста освобождены 10 земельных участков, расположенных преимущественно в Смоленской области, частное домовладение, автомобиль Land Rover, жилой дом, денежные средства на общую сумму более 1 млн долларов и около 300 млн рублей, находящиеся на банковских счетах, а также денежные средства, изъятые в ходе обысков, монеты из драгоценных металлов, стоимость которых варьировалась от 13 тысяч до 6,6 млн рублей, наручные часы известных брендов, слиток из серебра и другое имущество.

В начале декабря прошлого года столичные приставы полностью списали с банковского счета Улюкаева назначенный ему приговором суда штраф в 130 млн рублей.

Замоскворецкий суд 15 декабря 2017 года признал Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. На такой же срок, согласно приговору, бывший министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях.

Свою вину Улюкаев не признал. Экс-министр отбывает наказание в исправительной колонии под Тверью.