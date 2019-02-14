Что произошло за день: четверг, 14 февраля

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Путин предложил ужесточить статью для главарей ОПГ, суд снял арест с имущества Улюкаева, лекарство от бронхита "Эреспал" сняли с продажи в России

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU -

- В Кремле назвали рэкетом законопроект сенаторов США о новых жестких санкциях в отношении России. По словам Дмитрия Пескова, ограничительные меры разработаны в интересах американского бизнеса. В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов заявил, что США новыми санкциями против РФ "сами себе в ногу выстрелят".

- Владимир Путин предложил ввести отдельное наказание для главарей ОПГ в Уголовный кодекс. Поправки предполагают тюремный срок от 8 до 15 лет за высшее положение в преступной иерархии.

- Суд снял обеспечительный арест с имущества бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Из-под ареста освобождены, в частности, 10 земельных участков, автомобиль Land Rover, жилой дом, более 1 млн долларов и около 300 млн рублей.

- Росздравнадзор снял с распространения лекарство от бронхита "Эреспал", который ранее был запрещен во Франции из-за побочных эффектов.

- Авиастроительный концерн Airbus объявил о прекращении производства самолетов A380, самых больших пассажирских лайнеров в мире, из-за низкого спроса.

- В Москве на 69-м году жизни умер певец и актер Сергей Захаров. Он прославился исполнением таких хитов советской эстрады, как "Московские окна" и "Три белых коня".

- Между арестантами "Бутырки" состоялся футбольный матч с участием полузащитника клуба "Краснодар" Павла Мамаева, который находится в СИЗО под арестом по обвинению в хулиганстве.

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