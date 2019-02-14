Школьник из Сыктывкара попытался убить мать, запретившую ему играть на компьютере

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Сыктывкаре завершено расследование уголовного дела в отношении 15-летнего школьника, которого обвинили в покушении на убийство матери и бабушки, сообщает в четверг пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, ученик 9 класса в сентябре 2018 года напал на мать из-за того, что она запретила ему играть в компьютерные.

"Он повалил женщину на кровать, стал бить кулаками и душить. На помощь к дочери подбежала бабушка, которая попыталась оттащить парня, однако тот схватил нож и нанес обеим множественные ранения. Спасаясь от ударов, мать подростка выпрыгнула с балкона 1 этажа, а бабушка смогла покинуть квартиру через входную дверь", - говорится в сообщении.

В ходе следствия подросток вину признал в полном объеме, однако не раскаялся, пояснив, что желание убить мать и бабушку у него возникло давно.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд.