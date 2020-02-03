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В Коми отправили на лечение школьника, чуть не убившего мать из-за компьютерных игр

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Сыктывкарский городской суд в Коми освободил от уголовной ответственности школьника, обвиняемого в покушении на убийство матери и бабушки.

Как сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре Сыктывкара, суд освободил подростка от ответственности, так как он находился во время совершения деяния в состоянии невменяемости.

"В связи с этим решением суда последнему назначены принудительные меры медицинского характера в виде лечения в медорганизации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, в Сыктывкаре 15-летнего подростка обвинили в покушении на убийство двух лиц. По версии следствия, ученик девятого класса одной из городских школ в сентябре 2018 года из личной неприязни к матери, которая накануне вечером запретила ему играть в компьютерные игры, напал на нее. Он повалил женщину на кровать, стал бить кулаками и душить. На помощь к дочери подбежала бабушка подростка, которая хотела оттащить внука, однако тот схватил нож и нанес обеим потерпевшим множественные ранения. Спасаясь от ударов, его мать выпрыгнула с балкона на первом этаже, а пожилая женщина смогла покинуть квартиру через входную дверь.

Во время следствия подросток вину признал в полном объеме, но не раскаялся, пояснив, что желание убить обеих родственниц у него возникло давно.

Коми Сыктывкар

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