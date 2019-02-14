Автобус проехал на "красный" и сбил ребенка на санках в Ярославле

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Двухлетний ребенок получил травмы в результате наезда автобуса на санки, сообщили "Интерфаксу" в отделе пропаганды УГИБДД по Ярославской области.

"В 8:46 автобус "ПАЗ" на проспекте Ленина наехал на детские санки. В результате девочка 2017 года рождения госпитализирована. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Система "Безопасный регион" опубликовала видео на YouTube, на котором видно, что пешеходы начинают переход по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора. Спустя несколько секунд на "зебру" въезжает маршрутный "ПАЗ". Некоторые пешеходы успевают отскочить, но автобус сбивает санки.