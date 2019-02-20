Полиция задержала водителя, сбившего семью с ребенком во Владивостоке

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Во Владивостоке сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении наезда на пешеходов - семью из трех человек, в результате чего женщина и ребенок скончались.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении ДТП в г. Владивостоке, в результате которого погибли двухлетний ребёнок и его мать", - сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщалось, дорожно-транспортное происшествие произошло 19 февраля в районе дома 12 по улице 40 лет ВЛКСМ во Владивостоке. Водитель автомашины "Вольво" не справился с управлением, выехал на тротуар, где совершил наезд на пешеходов. Водитель с места автоаварии скрылся.

В результате автоаварии пострадали пешеходы - семья из трех человек. В больницу с травмами различной степени тяжести были госпитализированы мужчина 1983 г.р, женщина 1985 г.р. и их ребенок - мальчик 2017 г.р. Позже женщина и ребенок скончались.