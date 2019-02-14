Медведев рассказал, как госслужба вынудила его заняться спортом

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев рассказал, что в прежние годы не уделял должного внимания своему здоровью, однако напряженный рабочий график госслужащего вынудил его заняться своей формой.

"Все мы рождаемся с уверенностью, что мы будем здоровы абсолютное большинство отведенных нам лет. Человек до поры до времени, кроме каких-то особых ситуаций, считает, что он абсолютно здоров, и пребывает в этом расположении духа довольно долго. Но очевидно, что следить за собственным здоровьем - это наша личная обязанность", - сказал он на пленарной сессии Российского инвестиционного форума в Сочи, посвященной продолжительности жизни и основам развития общества.

В подтверждение своих слов глава правительства привел собственный пример.

"Я, когда переехал в Москву, мне было еще 34 года, и я считал себя вполне еще молодым человеком, и я почти не занимался спортом. Я активно занимался спортом до окончания университета, но потом жизнь по-другому складываться начала, и ничего не надо, все и так хорошо", - поделился он.

"Когда я переехал в Москву, и нагрузки на организм возросли, - государственные служащие просто обязаны работать много, а если говорить о руководителях, то у них зачастую рабочий день не то что ненормированный, он круглосуточный почти, - я понял, что если я в какой-то момент уделять этому внимание не буду, условно говоря, каждый день ходить в тренажерный зал, я просто не выдержу", - продолжил премьер.

По его словам, эта ситуация касается любого человека.

"Мы все должны для себя выбрать какую-то точку отсчета, после которой ты должен сказать себе: да, я должен уделять этому внимание. Это и есть ответственное поведение и по отношению к самому себе, но не в меньшей степени по отношению к своей семье, особенно если есть дети, и, в не меньшей степени, простите за пафос, даже по отношению к своей стране", - сказал он.