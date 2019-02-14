Глава РАН предложил дополнить ЕГЭ экзаменом на креативность

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Президент Российской академии наук Александр Сергеев считает, что у российских школьников нужно проверять творческие способности при государственной итоговой аттестации.

"Но почему в ЕГЭ не придумать, организовать экзамен, который оценивал бы креативные способности человека? Вот мне кажется, что это было бы чрезвычайно важно - ввести такую практику. Мы со своей стороны готовы принять в этом участие", - сказал Сергеев на Российском инвестиционном форуме в Сочи в четверг.

Академик пояснил, что, по его мнению, надежда на технологический и экономический рывок России связана с творческими способностями.

"Мы много говорим об экзаменах сейчас, о ЕГЭ. И при этом говорим, что вообще-то наша, может быть, даже единственная надежда, что мы успеем за этим миром угнаться в отсутствие больших ресурсов, в присутствии санкций и ограничения заимствований - это креативность наших людей", - отметил Сергеев.

В этой связи, считает он, в системе государственной аттестации школьников нужен элемент, который "действительно выделяет людей креативных".

Накануне Сергеев заявил, что диспансеризация жителей России должна включать в себя не только медицинские исследования и анализы, но и тест на коэффициент интеллекта (IQ). "Борьба с курением - согласен. Борьба с алкоголем - согласен. Но давайте введем сюда еще интеллектуальные занятия. И вот когда мы делаем диспансеризацию, давайте будем смотреть не только, как у нас меняется давление, как у нас все в порядке с нашими томограммами, - давайте посмотрим, как у нас еще меняется IQ", - сказал Сергеев на форуме "Здоровое общество. На пути к цели 80+". Он пояснил, что занятия интеллектуальной деятельностью влияют на здоровье и продолжительность жизни.