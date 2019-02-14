Фигурантка дела о хищении 45 млн рублей при строительстве новой сцены МДТ в Петербурге получила условный срок

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Смольнинский суд Петербурга вынес приговор исполнительному директору субподрядчика строительства новой сцены Малого драматического театра (МДТ, Театр Европы) в Петербурге, обвиняемой в попытке мошеннического хищения 45,5 млн рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в четверг, условный срок за покушение на мошенничество получила сотрудница ООО "Стройсоюз СВ" Ольга Шарикова. "Дело слушалось в особом порядке. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо Шариковой по аналогичному эпизоду обвинялись несколько фигурантов.

По версии следствия, генlиректор ООО "Стройзоюз СВ" и ООО "Строительная расчетная компания" Александр Пучков вместе с бенефициаром ООО "Стройсоюз СВ" Максимом Корнеевым и при пособничестве Шариковой с октября 2015 по март 2016 года присвоили не менее 45,5 млн рублей, перечисленных ФГБУ "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" в рамках реализации ФЦП "Культура России" (2012-2018 годы) из средств федерального бюджета на счет ЗАО "Театрально-декорационные мастерские" (ТДМ). Последнее, в свою очередь, перевело их на счет субподрядчика ООО "Стройсоюз СВ", откуда деньги впоследствии были похищены.

Дело Пучкова слушается в Смольнинском райсуде Петербурга. Дело Корнеева, обвиняемого по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере и одному эпизоду злоупотребления должностными полномочиями в составе группы, до суда пока не дошло.

Как ранее сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга, инкриминируемое Корнееву покушение на мошенничество на 45,5 млн рублей "совершено организованной группой и связано с хищением 196 млн 227 тыс. 210 рублей 21 копейки".

Как сообщалось, в феврале 2018 года стало известно о возбуждении уголовного дела по факту хищения 45 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на выполнение работ по проектированию новой сцены МДТ. Пресс-служба управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области сообщала, что дело возбуждено по статье о мошенничестве, в рамках которого в хищении средств подозревается группа лиц.

Как сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с расследованием дела, похищенные средства, предназначавшиеся для оплаты работ по проектированию новой сцены, могли пойти на приобретение предметов роскоши, дорогих транспортных средств и недвижимости.

Сложившуюся вокруг дела ситуацию в феврале 2018 года прокомментировал министр культуры Владимир Мединский. Он заявил, что МДТ не имеет отношения к преступлению. "Речь идет о недобросовестных подрядчиках. И, слава богу, что там не задействован театр", - заявил Мединский на Совете по театральному искусству, отметив, что уголовное дело возбуждено по инициативе Минкультуры.

"По нашей инициативе начато расследование в Малом драмтеатре на стройке. Я очень доволен, что два года нашей борьбы с подрядчиками этого строительства увенчались сегодня принятием жестких, радикальных мер, считаю это большим нашим общим успехом", - заявил Мединский, добавив, что намерен в будущем "эту скверну выкорчевывать".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Стройсоюз СВ" ликвидируется. По состоянию на 21 сентября 2015 года совладельцем данной компании являлось ООО "М-Проект", 25% которого принадлежит Корнееву.

Строительство новой сцены МДТ должно быть завершено к концу 2019 года. Общая площадь нового здания должна составить 23 тыс. кв.м, предусмотрен подземный паркинг в 1,6 тыс. кв.м. Новая сцена Театра Европы будет семиэтажной. В структуре нового комплекса появятся сцена-трансформер на 600 мест, камерная сцена на 75 мест, три репетиционных зала, технические, складские, административные и другие помещения. Общая сумма контракта превышает 2 млрд рублей.

Малый драматический театр, художественным руководителем которого более 30 лет является народный артист РФ и лауреат нескольких государственных премий Лев Додин, был создан в 1944 году в Ленинграде. В разные годы на сцене театра ставили спектакли режиссеры Юрий Дворкин, Генриетта Яновская и Кама Гинкас. Решением Генеральной ассамблеи Союза европейских театров в 1998 году МДТ присвоен статус Театра Европы. Здание театра располагается в центре Петербурга на улице Рубинштейна.