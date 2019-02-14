Мэрия Калининграда заявила, что не отменяла концерт рэпера Элджея

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Администрация Калининграда не оказывала давление на организаторов концерта рэпера Элджея (Алексея Узенюка), сообщается на странице мэрии в одной из социальных сетей.

"Мэрия города не отменяла концерт, у неё нет и таких полномочий даже (выступление планировалось не на муниципальной площадке, как минимум)", - говорится в сообщении.

По информации администрации города, к ним поступило обращение от гражданина с требованием отменить концерт. "Наш комитет по соцполитике и комиссия по делам несовершеннолетних вынуждены рассматривать все обращения, в том числе и такие", - отмечается в сообщении.

Сотрудники комитета пришли к заключению, что тексты некоторых песен рэпера не подпадают под маркировку "16+". "Иными словами, мэрия только обратила внимание прокуратуры на то, что организаторам лучше сменить возрастной ценз на "18+". Всё. Концерт отменять никто не просил", - заявляют в администрации.

Сотрудники мэрии нашли в социальной сети профиль обратившегося к ним гражданина. "Он молод, у него 25 друзей и он из Калмыкии, судя по всему. И на своей страничке он с удовольствием делится информацией об отмене концерта в Калининграде. Заодно и репостит инструкцию того, как отменять концерты. Даже в других городах. Такой вот "флешмоб" у них, что ли?", - отмечают в мэрии.

Как сообщалось, в Калининграде организаторы отменили концерт рэпера Элджея "в связи с большим давлением со стороны госучреждений, некоммерческих гражданских организаций". При этом в пресс-службе УМВД Калининградской области "Интерфаксу" заявили, что полиция не выдавала организаторам концерта каких-либо рекомендаций по его проведению или отмене.