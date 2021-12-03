Рэпер Элджей оштрафован на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Зюзинский суд Москвы назначил административный штраф в 100 тысяч рублей рэперу Элджею (Алексею Узенюку) за пропаганду наркотиков в одном из его музыкальных клипов. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Штраф был назначен в отсутствие артиста.

Элджей признан виновным в правонарушении по части 1.1 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств с использованием интернета).

В 2021 года аналогичные штрафы получили рэпер Моргенштерн и журналист Юрий Дудь - за два интервью, в том числе с Моргенштерном.

В июле 2021 года мировой суд Тушинского района лишил Элджея водительских прав за отказ от медосвидетельствования в ситуации, когда сотрудники ГИБДД заподозрили его в пьяном вождении.

В 2018 году Элджей попал в число рэперов, у которых концерты в регионах запрещались или срывались. После того, как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле "очень внимательно" отслеживают ситуацию с этими отменами, а первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко назвал запрет концертов глупостью, в МВД отмежевались от запретов выступлений. В декабре рэперов позвали в Госдуму для диалога, а в середине декабря президент Владимир Путин сказал, что в этой ситуации молодых исполнителей не стоит "хватать и не пущать", а разумнее было бы "возглавить".