Oснователь крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok задержан в Москве

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд в пятницу решит вопрос об аресте основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви, задержанного в Москве по подозрению в мошенничестве.

"В ближайшее время в суде будет рассмотрено ходатайство следователя о заключении Калви под стражу", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По ее словам, вместе с Калви следствие просит ареста задержанных - партнера компании Вагана Абгаряна и партнера по индустрии финансового сектора Филиппа Дельпаля.

Всем им инкриминируется совершение преступления по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Baring Vostok - один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и других.