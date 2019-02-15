Удальцов попросил суд вернуть ему деньги и машину, арестованные по "болотному" делу

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов через суд попросил вернуть ему имущество, арестованное в ходе расследования "болотного" дела, сообщает пресс-служба движения.

"Сергей Удальцов обратился в Московский городской суд с ходатайством, в котором просит вернуть ему имущество (денежные средства и автомобиль), арестованные еще в 2012 году в ходе расследования так называемого "болотного" дела в качестве обеспечения возможных гражданских исков", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе.

По утверждению Удальцова, сроки давности, предусмотренные для подачи гражданских исков, истекли еще в марте 2018 года, однако следственный комитет продолжает удерживать его имущество.

Предварительное заседание суда назначено на 18 февраля, добавили в "Левом фронте".

24 июля 2014 года Мосгорсуд приговорил Удальцова и его соратника Леонида Развозжаева к 4,5 годам лишения свободы каждого за организацию массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года и подготовку к организации дальнейших беспорядков на территории РФ.

В августе 2017 года Удальцов освободился из колонии в Тамбовской области, отбыв полный срок наказания.