Суд вернул Удальцову машину и деньги, арестованные в рамках "болотного дела"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отменил арест 142 тыс. рублей и автомобиля "Опель", принадлежащих координатору "Левого фронта" Сергею Удальцову, который был наложен в рамках так называемого "болотного" дела.

"Ходатайство Удальцова об отмене ареста имущества удовлетворено частично: арест снят с автомобиля и денежных средств в размере 142 тыс. рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда в понедельник.

Собеседник агентства пояснил, что суд отказался снять арест с 12 911 руб. 55 коп., о чем просил заявитель. Причину такого решения суда в пресс-службе уточнить не смогли.

Ранее в "Левом фронте" агентству сообщили, что "Сергей Удальцов обратился в Московский городской суд с ходатайством, в котором просит вернуть ему имущество - денежные средства и автомобиль, арестованные еще в 2012 году в ходе расследования так называемого "болотного" дела в качестве обеспечения возможных гражданских исков".

По утверждению Удальцова, сроки давности, предусмотренные для подачи гражданских исков, истекли еще в марте 2018 года, однако следственный комитет продолжает удерживать его имущество.

Мосгорсуд 24 июля 2014 года приговорил Удальцова и его соратника Леонида Развозжаева к 4,5 годам лишения свободы каждого за организацию массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года и подготовку к организации дальнейших беспорядков на территории РФ.

В августе 2017 года Удальцов освободился из колонии в Тамбовской области, отбыв полный срок наказания.