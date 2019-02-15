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Сбербанк заявил, что число случаев мошенничества с социнженерией выросло за полгода на 30-40%

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Количество случаев мошенничества с использованием социальной инженерии (получение доступа к информации на основе особенностей психологии людей) в отношении клиентов Сбербанка выросло за последние полгода на 30-40%. Этот тренд продолжится, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"У нас просто завал социальной инженерии, все это знают. Тренд ужасный. Реагирование у нас у всех, все компании крупные, банки брошены на съедение этих "мошенников". По клиентам Сбербанка примерно на 30-40% за последние полгода увеличилось количество совершенных уже преступлений (...) с использованием методов социальной инженерии", - сказал Кузнецов.

"Мы фиксируем сегодня около 13-14 тысяч совершенных преступлений в отношении наших клиентов с использованием методов социальной инженерии. Это факт. Это нельзя замалчивать", - добавил зампред Сбербанка.

По его словам, сегодня центр антифрода Сбербанка фактически блокирует около 96-97% попыток такого вида мошенничества. При этом клиенты банка не замечают, что их атаковали.

Кузнецов подчеркнул, что, к сожалению, невозможно бороться с ситуацией, когда клиент сам переводит деньги мошенникам. Такие случаи составляют 85% от всех фактов мошенничества.

Сбербанк старается предугадывать возможные будущие виды мошенничества. "Мы видим, что тренд по социальной инженерии будет продолжаться. При этом будут использоваться новые методы мошенниками", - отметил зампред банка.

По его словам, уже через некоторое время в телефонных звонках в рамках социальной инженерии мошенников заменят роботы, копирующие голоса знакомых для атакуемого человека людей. "Мы построили модель угрозы, которая, по нашему мнению, могла бы мошенниками использоваться через несколько месяцев. Например, через полгода будет, что человек уже не будет участвовать в этой ситуации, а будет использоваться машина", - сказал он.

Банк разработал противодействие этому виду угроз.

По данным Сбербанка, ущерб мировому бизнесу от кибератак в 2018 году вырос до $1,5 трлн, вдвое выросла продолжительность DDoS-атак, расходы компаний на кибербезопасность увеличились до $96 млрд.

Теги: Сбербанк
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