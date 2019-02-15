Борьба с бедностью россиян стала главной темой сочинского инвестфорума

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Первые два места рейтинга инфоповодов, обсуждавшихся на инвестиционном форуме в Сочи, заняли темы, связанные с оценкой бедности населения и борьбой с ней, следует из данных системы СКАН.

Чаще всего СМИ тиражировали предложение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева пересмотреть метод оценки бедности, такое поручение он дал губернаторам. С небольшим отрывом идет заявление вице-премьера правительства Татьяны Голиковой, которая назвала самый бедный регион в России - Республика Тыва.

Следующий по объему перепечаток сюжет посвящен тому, что на юге России появится туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства", который объединит Севастополь, Краснодарский край, Республику Крым и Ростовскую область.

На четвертом месте оказался инфоповод Сбербанка: зампред правления Станислав Кузнецов заявил, что банк фиксирует рост случаев мошенничества методом социнженерии и предостерег, что ущерб от кибератак может продолжить расти на 50-80% в год, если не будет предпринято серьезных мер борьбы с ними.

Пятерку самых заметных тем форума замыкает высказывание вице-премьера Дмитрия Козака о том, что рисков роста цен на топливо сейчас нет.

Стоит отметить, что из компаний в топ вырвалось АО "РЖД" с демонстрацией дизайна купе в новых вагонах.

Всего за дни проведения форума вышло почти 20 000 новостей. Среди самых активных СМИ – ТАСС, "Интерфакс", РИА "Новости", агентство "Прайм" и "Коммерсантъ".