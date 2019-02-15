Борьба с бедностью россиян стала главной темой сочинского инвестфорума

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Первые два места рейтинга инфоповодов, обсуждавшихся на инвестиционном форуме в Сочи, заняли темы, связанные с оценкой бедности населения и борьбой с ней, следует из данных системы СКАН.
Чаще всего СМИ тиражировали предложение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева пересмотреть метод оценки бедности, такое поручение он дал губернаторам. С небольшим отрывом идет заявление вице-премьера правительства Татьяны Голиковой, которая назвала самый бедный регион в России - Республика Тыва.
Следующий по объему перепечаток сюжет посвящен тому, что на юге России появится туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства", который объединит Севастополь, Краснодарский край, Республику Крым и Ростовскую область.
На четвертом месте оказался инфоповод Сбербанка: зампред правления Станислав Кузнецов заявил, что банк фиксирует рост случаев мошенничества методом социнженерии и предостерег, что ущерб от кибератак может продолжить расти на 50-80% в год, если не будет предпринято серьезных мер борьбы с ними.
Пятерку самых заметных тем форума замыкает высказывание вице-премьера Дмитрия Козака о том, что рисков роста цен на топливо сейчас нет.
Стоит отметить, что из компаний в топ вырвалось АО "РЖД" с демонстрацией дизайна купе в новых вагонах.
Всего за дни проведения форума вышло почти 20 000 новостей. Среди самых активных СМИ – ТАСС, "Интерфакс", РИА "Новости", агентство "Прайм" и "Коммерсантъ".
|
№
|
Инфоповод
|
Число перепечаток
|
1
|
Медведев предложил пересмотреть метод оценки бедности жителей
|
377
|
2
|
Татьяна Голикова назвала самый бедный регион в России
|
216
|
3
|
Через Севастополь пройдет "Золотое кольцо Боспорского царства"
|
223
|
4
|
Сбербанк фиксирует рост числа мошенничеств методом социнженерии
|
204
|
5
|
Козак: рисков роста цен на топливо сейчас нет
|
124
|
6
|
На Российском инвестиционном форуме заключили 443 соглашения на 768,7 млрд рублей
|
119
|
7
|
Национальные проекты: от стратегии к действию
|
98
|
8
|
Суммарные инвестиции в российский ТЭК в 2024г могут вырасти на 50% -до 7,5 трлн руб.
|
79
|
9
|
Практический результат форума в Сочи: в Севастополе создадут два предприятия
|
75
|
10
|
РЖД показали облик купе в новых вагонах
|
65