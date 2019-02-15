Главные новости
В РоссииОснователя и сотрудников Baring Vostok заподозрили в хищении более 2,5 млрд рублейВ миреЛукашенко рассказал, как далеко Белоруссия и Россия готовы зайти в вопросе объединенияВ РоссииДрузь и Бер отстранены от участия в "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?"
Экономика Инвестфорум "Сочи 2019"

Борьба с бедностью россиян стала главной темой сочинского инвестфорума

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Первые два места рейтинга инфоповодов, обсуждавшихся на инвестиционном форуме в Сочи, заняли темы, связанные с оценкой бедности населения и борьбой с ней, следует из данных системы СКАН.

Чаще всего СМИ тиражировали предложение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева пересмотреть метод оценки бедности, такое поручение он дал губернаторам. С небольшим отрывом идет заявление вице-премьера правительства Татьяны Голиковой, которая назвала самый бедный регион в России - Республика Тыва.

Следующий по объему перепечаток сюжет посвящен тому, что на юге России появится туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства", который объединит Севастополь, Краснодарский край, Республику Крым и Ростовскую область.

На четвертом месте оказался инфоповод Сбербанка: зампред правления Станислав Кузнецов заявил, что банк фиксирует рост случаев мошенничества методом социнженерии и предостерег, что ущерб от кибератак может продолжить расти на 50-80% в год, если не будет предпринято серьезных мер борьбы с ними.

Пятерку самых заметных тем форума замыкает высказывание вице-премьера Дмитрия Козака о том, что рисков роста цен на топливо сейчас нет.

Стоит отметить, что из компаний в топ вырвалось АО "РЖД" с демонстрацией дизайна купе в новых вагонах.

Всего за дни проведения форума вышло почти 20 000 новостей. Среди самых активных СМИ – ТАСС, "Интерфакс", РИА "Новости", агентство "Прайм" и "Коммерсантъ".

Инфоповод

Число перепечаток

1

Медведев предложил пересмотреть метод оценки бедности жителей

377

2

Татьяна Голикова назвала самый бедный регион в России

216

3

Через Севастополь пройдет "Золотое кольцо Боспорского царства"

223

4

Сбербанк фиксирует рост числа мошенничеств методом социнженерии

204

5

Козак: рисков роста цен на топливо сейчас нет

124

6

На Российском инвестиционном форуме заключили 443 соглашения на 768,7 млрд рублей

119

7

Национальные проекты: от стратегии к действию

98

8

Суммарные инвестиции в российский ТЭК в 2024г могут вырасти на 50% -до 7,5 трлн руб.

79

9

Практический результат форума в Сочи: в Севастополе создадут два предприятия

75

10

РЖД показали облик купе в новых вагонах

65

Теги: Сочи 2019

Новости по теме

Экономика
Основатель и сотрудники Baring Vostok задержаны в рамках спора вокруг банка "Восточный"Основатель и сотрудники Baring Vostok задержаны в рамках спора вокруг банка "Восточный"
Всем им инкриминируется мошенничество в особо крупном размереПодробнее
 Романтические аферы в 2018 году нанесли американцам ущерб на $143 млнРомантические аферы в 2018 году нанесли американцам ущерб на $143 млн
Этот вид мошенничества оказался самым прибыльным среди всех способов обмана потребителейПодробнее
 Силуанов заявил, что США новыми санкциями против РФ "сами себе в ногу выстрелят"Силуанов заявил, что США новыми санкциями против РФ "сами себе в ногу выстрелят"
Власти готовы поддержать госбанки, если на них распространятся ограниченияПодробнее
 Airbus с 2021 года перестанет выпускать свои самые большие авиалайнеры A380Airbus с 2021 года перестанет выпускать свои самые большие авиалайнеры A380
Решение было принято из-за низкого спроса на эту модельПодробнее
Минэкономразвития "незначительно" повысит прогноз по инфляции в РФ на 2019 годМинэкономразвития "незначительно" повысит прогноз по инфляции в РФ на 2019 год
При этом он останется в пределах 5%, пообещал ОрешкинПодробнее
 Курс рубля на Московской бирже резко упал на фоне угрозы новых санкцийКурс рубля на Московской бирже резко упал на фоне угрозы новых санкций
За час падение к курсу доллара составило 66 копеек, к евро - 63 копейкиПодробнее
 ЕС согласовал новые правила по газу с лазейкой для "Северного потока-2"ЕС согласовал новые правила по газу с лазейкой для "Северного потока-2"
Это соглашение стало результатом компромисса, достигнутого между Францией и ГерманиейПодробнее
 Орешкин заявил, что до 2036 года повышение пенсионного возраста не планируетсяОрешкин заявил, что до 2036 года повышение пенсионного возраста не планируется
По его словам, нынешняя реформа сконструирована так, "чтобы в ближайшее десятилетие этот вопрос больше не поднимался"Подробнее
 Сбербанк докапитализировал украинскую "дочку" на $122 млнСбербанк докапитализировал украинскую "дочку" на $122 млн
Банк уже почти два года пытается продать дочернюю кредитную организациюПодробнее
 Сбербанк создаст лабораторию поведения человека под руководством доктора КурпатоваСбербанк создаст лабораторию поведения человека под руководством доктора Курпатова
В банке задумали создать "эмоциональную связь с каждым, кто соприкасается с продуктами экосистемы"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Тренировка Владимира Путина по дзюдо6 фото
15 февраля
Тренировка Владимира Путина по дзюдо
Фотохроника 14 февраля6 фото
14 февраля
Фотохроника 14 февраля
Павел Мамаев сыграл в футбол в СИЗО6 фото
14 февраля
Павел Мамаев сыграл в футбол в СИЗО
Все фотогалереи
Цитата дня
Когда мы радуемся МФЦ, это то же самое, как мы радовались хорошим детским домам (...) Но я очень надеюсь, что программа цифровизации станет убийцей МФЦ, потому что человеку незачем будет никуда ходить вообще
Вице-премьер Максим Акимов о гибели МФЦ от цифровизацииВице-премьер Максим Акимов о гибели МФЦ от цифровизации

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииОснователя и сотрудников Baring Vostok заподозрили в хищении более 2,5 млрд рублейВ миреЛукашенко рассказал, как далеко Белоруссия и Россия готовы зайти в вопросе объединенияВ РоссииДрузь и Бер отстранены от участия в "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?"В РоссииНа мэра Иваново напали с битойВ РоссииOснователь крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok задержан в МосквеВ РоссииМинздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года

ПриватБанк сообщил о решении Гаагского арбитража в свою пользу по спору об активах в Крыму

Сумму возможного возмещения банк оценивает более чем в $1 млрд Подробнее

Объявившие голодовку осужденные "Владимирского централа" потребовали встречи с членом СПЧ

Сбербанк попросил заблокировать сайты с программами имитации телефонных номеров

Глава Минобороны Германии призвала партнеров по НАТО найти меры для сдерживания РФ

"Ивантеевский стрелок" получил более семи лет колонии за нападение на школу

"Ивантеевский стрелок" получил более семи лет колонии за нападение на школуСуд взыскал с подростка по иску потерпевших компенсацию в размере более 2 млн рублей Подробнее

Японские истребители сопроводили российские Ту-95 над западной частью Тихого океана

Бывшего главу департамента "НОВАТЭКа" обвинили в мошенничестве на 70 млн рублей

Родственникам Франко дали 15-дневный срок на выбор места для перезахоронения его останков

Путин назвал незначительной травму, которую получил на тренировке по дзюдо

"Ничего страшного, не девочка, не расплачемся", - сказал президент, уточнив, что сломал ноготь Подробнее

Долги по зарплате в РФ в январе выросли на 12%

По факту смерти солдата-срочника в Воронежской области завели дело об убийстве

Девять участников запрещенной "Хизб ут-Тахрир" получили от 11 до 16 лет колонии

В Сбербанке заявили о тренде на рост ущерба бизнесу от кибератак на 50-80% в год

Аэроэкспрессы в аэропорт Домодедово начали останавливаться в "Верхних котлах"

Банк "Центр-инвест" заявил об информационной атаке после обысков

Арестован партнер Baring Vostok по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль

Рубль слегка снизился к доллару и укрепился к евро из-за снижения санкционного давления

Денежная база в РФ выросла с 1 по 8 февраля на 71,1 млрд рублей

Северокорейская делегация вылетела в Ханой для подготовки саммита США - КНДР

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 16 февраля

Экс-председатель правления банка "Восточный" дал показания против Майкла Калви

По словам адвоката, его подзащитный "раскрыл всю схему преступления" Подробнее

Два топ-менеджера структуры "Газпрома" в Дагестане задержаны по делу Арашуковых

ЦБ не увидел значимых последствий всплеска волатильности фьючерсов на нефть в декабре для финрынка РФ

Лукашенко рассказал, как далеко Белоруссия и Россия готовы зайти в вопросе объединения

Лукашенко рассказал, как далеко Белоруссия и Россия готовы зайти в вопросе объединенияПродолжая тему, Путин заявил, что полностью независимых государств в мире не существует Подробнее

"Яндекс" нарастил выручку на 46% в IV квартале 2018 года

Полиция возбудила дело о массовом отравлении домашних собак в мурманском селе

Около 400 сирийцев сменили в 2018 году гражданство на российское

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');