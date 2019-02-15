На мэра Иваново напали с битой

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Ивановской области возбудили уголовное дело о хулиганстве в связи с нападением на главу администрации Иваново Владимира Шарыпова, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД по региону.

14 января около 22:00 мэр подходил к своему дому, когда на него напал неизвестный с битой и попытался избить. "В результате потерпевший получил ушибы, не опасные для жизни", - отметил сотрудник пресс-службы.

Как отмечает издание IvanovoNews, Шарыпов отбился от нападавшего и даже пытался его задержать, однако тому удалось скрыться.

Сообщается, что в пятницу утром мэр вышел на работу и принял участие в мероприятии, посвященном 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

Официальных комментариев администрация города и глава города прессе пока не предоставили.