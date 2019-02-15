По факту смерти солдата-срочника в Воронежской области завели дело об убийстве

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту смерти солдата-срочника на полигоне "Погоново" под Воронежем, сообщает главное военное следственное управление СКР.

"11 февраля 2019 года военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Воронежскому гарнизону по факту обнаружения 10 февраля текущего года тела военнослужащего войсковой части 91711 со следами насильственной смерти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

В настоящее время назначены судебные экспертизы.

Ранее в пятницу в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что тело солдата было найдено в одной из палаток полевого лагеря без признаков насильственной смерти.