Солдата-срочника нашли мертвым на полигоне в Воронежской области

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Комиссия штаба Западного военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего в Воронежской области, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе ЗВО.

По словам собеседника агентства, смерть солдата наступила во время полевого выхода на военном полигоне.

"Тело военнослужащего без признаков жизни было обнаружено дежурной сменой подразделения в одной из палаток полевого лагеря. По докладу с места происшествия признаков насильственной смерти на теле военнослужащего не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что для выяснения всех обстоятельств происшествия проводятся следственные действия.

Вместе с тем, по данным местных СМИ, на теле погибшего срочника, призванного из Краснодарского края, имелись признаки насильственной смерти.

"Тело солдата со связанными скотчем руками и пакетом на голове нашли на третий день учений. Кроме того, у парня была большая ссадина на голове - вероятно, смерть могла наступить от черепно-мозговой травмы", - отмечается в сообщениях СМИ со ссылкой на соцсети.