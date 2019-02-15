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Бывшего главу департамента "НОВАТЭКа" обвинили в мошенничестве на 70 млн рублей

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Полиция расследует дело обвиняемого в мошенническом хищении более 70 млн рублей бывшего руководителя департамента инжиниринга и инвестиций ПАО "НОВАТЭК" Владислава Бабийчука, которому суд Петербурга продлил арест до начала июня.

"Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бабийчука, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, сроком на 3 месяца 16 суток, по 4 июня 2019 года", - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в пятницу.

Бабийчук просил суд изменить меру пресечения на залог в 1 млн рублей или домашний арест.

"Необходимость продления меры пресечения обусловлена тем, что преступление совершено в условиях неочевидности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, местонахождение похищенных денежных средств - в общей сумме более 70 млн рублей - не установлено, Бабийчук знает свидетелей - сотрудников холдинга ПАО "Новатэк", в состав которого также входит ЗАО "Тернефтегаз", - добавляет пресс-служба.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе судов, Бабийчук был задержан 19 декабря 2018 года в Москве. 20 декабря ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. 21 декабря Бабийчук был арестован Никулинским районным судом Москвы на срок до 19 февраля 2018 года. Уголовное дело Бабийчука расследует Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Теги: НОВАТЭК, Владислав Бабийчук
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