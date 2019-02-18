Штрафовать гостиницы за работу без "звезд" начнут с 1 января 2020 года

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Штрафовать гостиницы за работу без присвоенных "звезд" начнут с 1 января 2020 года, а не с 1 июля 2019 года, как это было предусмотрено ранее; соответствующие поправки в закон об обязательной классификации гостиниц согласовал Минфин, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник, знакомый с документом.

С начала 2020 года предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении определенной категории будет запрещено и повлечет административную ответственность для гостиниц, имеющих более 50 номеров. Это же правило будет действовать для отелей с номерным фондом более 15 номеров с 1 июля 2020 года. Во всех гостиницах России новое правило будет действовать с 1 января 2021 года.

Закон об обязательной классификации российских гостиниц был принят в феврале 2018 года. В соответствии с ним с 1 июля 2019 года классификация должна была стать обязательной для средств размещения с номерным фондом более 50 номеров, с 1 января 2020 года - для гостиниц с номерным фондом более 15 номеров, с 1 января 2021 года - для всех гостиниц.

В соответствии с законом при использовании в рекламе гостиницы категории, не соответствующей указанной в свидетельстве о классификации, на нарушителей будет налагаться штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей. На юридических лиц - от 1/40 до 1/25 совокупного размера суммы выручки от реализации всех товаров за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено правонарушение, либо за предшествующую дате выявления правонарушения часть календарного года, в котором было выявлено административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации товаров в предшествующим календарном году, но не менее 50 тыс. рублей.

Предполагается, что обязательная классификация российских отелей по звездности позволит упорядочить уровень сервиса на всей территории страны. Классификацию должны осуществлять аккредитованные организации.

До вступления закона классификация объектов туристской индустрии, в том числе гостиниц, осуществлялась в добровольном порядке в большинстве регионов РФ, за исключением Краснодарского края и тех городов и регионов, где прошли матчи чемпионата мира по футболу.