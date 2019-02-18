Ученые раскопают первобытный город на побережье Белого моря

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Карельские ученые в течение трех лет будут исследовать древнее поселение на берегу Белого моря, датируемое эпохой раннего металла. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе КарНЦ РАН в понедельник.

"На комплексные исследования древних памятников, обнаруженных на Карельском берегу Белого моря к югу от деревни Усть-Кереть, сотрудниками сектора археологии Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН, получен грант Российского фонда фундаментальных исследований, который будет выполняться в течение трех лет", - отметили в пресс-службе.

Активные работы в Лоухском районе начнутся в апреле 2019 года. К исследованию привлечены сотрудники Института геологии КарНЦ РАН и специалисты из Кольского научного центра РАН.

По информации руководителя проекта, археолога Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН Надежды Лобановой, специалистам предстоит изучить материальную культуру обитателей прибрежной зоны Белого моря, уточнить возраст поселений, выяснить особенности окружающей природной среды того времени (климата, ландшафта, растительности), определить уровни и возраст террас Белого моря.

"Нам предстоит работа в сложных условиях. Например, геологи планируют провести бурение донных отложений небольших озер вблизи реки Кереть с целью получения данных о палеогеографии района. До озер можно добраться только на снегоходах, предварительно "пробив" путь длиной в 10 км, работать придется на льду", - цитирует Лобанову пресс-служба.

По словам руководителя группы, в районе исследований есть еще много неизученных археологами участков, перспективных для обитания человека в разные этапы голоцена.

В августе 2014 года на площади около гектара были обнаружены два поселения с многочисленными овальными впадинами, которые сохранились от оснований жилищ-полуземлянок. Уникальная и пока непонятная особенность некоторых из них - расположение от 4 до 11 впадин цепочкой в один ряд. Археологам удалось исследовать только одно жилое сооружение, частично разрушенное вследствие природных процессов. В сооружении у входа находился каменный очаг, неподалеку фрагменты керамики с примесью асбеста в тесте и сланцевый, хорошо отшлифованный наконечник стрелы.

Лобанова считает, что поселение датируется эпохой раннего металла, ему около пяти тысяч лет - это время зарождения древних цивилизаций Египта и Шумера. В первобытном городе, как его прозвали археологи, в зимнее время, по всей видимости, обитали охотники на морского зверя. Это предположение также предстоит проверить в ходе комплексных работ.