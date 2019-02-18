На окраине Тбилиси обнаружили древнее захоронение эпохи эллинизма

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Археологическая служба Национального агентства защиты культурного наследия изучит обнаруженное местными жителями на окраине Тбилиси в районе Глдани древнее захоронение в пластах земли, размытой в результате повреждения дренажной трубы, которое может открыть еще одну страницу многовековой истории грузинской столицы.

"В результате первичного осмотра обнаруженного объекта были выявлены четыре могильника, в которых находилась керамическая посуда и металлические украшения", - говорится на сайте Национального агентства.

По предварительным оценкам археологов, найденные предметы культурного наследия могут относиться к эллинистической эпохе (концу IV века до нашей эры).

"Квалифицированное заключение об артефактах и датировании захоронений, а также их культурологическая оценка будет подготовлена агентством в ближайшее время", - сказано в сообщении ведомства.

Согласно археологическим данным, территория, на которой находится Тбилиси, город с более чем 1500-летней историей, была населена людьми еще в IV тысячелетии до н. э.