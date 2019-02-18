Соавтор возмутившего крымских татар учебника призвал не замалчивать тему коллаборационизма

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Фактический материал, изложенный в учебном пособии "История Крыма для десятых классов", объективен и исторически достоверен, а негативная реакция по поводу издания вызвана эмоциями, заявил один из соавторов учебника Александр Форманчук.

"Безусловно, тема Великой Отечественной войны в Крыму всегда была очень острой. Но обойти тему коллаборационизма, совсем ее замолчать просто невозможно", - приводит слова Форманчука, являющегося заместителем председателя экспертно-аналитического совета при Совете министров Крыма, зампредом Общественной палаты Крыма, пресс-служба Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского.

"Фактологическая база учебного пособия выдержана профессионально и соответствует всем имеющимся на данный момент данным историографии. Полагаем, что мы выдержали все рамки профессиональной исторической этики", - подчеркнул Форманчук.

Ранее совет крымских татар обратился к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой изъять из всех школьных и публичных библиотек учебное пособие "История Крыма для десятых классов". Как утверждают авторы документа, крымские татары представлены в книге как коллаборанты, активно сотрудничающие с германскими оккупационными войсками.

Учебник для десятиклассников по истории Крыма, вызвавший критику на полуострове, отсутствует в федеральном перечне учебников, сообщило министерство просвещения России.

Форманчук подчеркнул, что авторы издания не обвиняют какой-либо отдельный народ в коллаборационизме в годы ВОВ, поскольку на службе оккупационного нацистского режима находились отдельные представители многих национальностей, проживающих в Крыму.

"У меня вызывают удивление требования провести расследование, изъять это учебное пособие, принести извинения. Кто и кому должен приносить извинения? Это просто эмоции, которые захлестывают разум. Если руководствоваться здравым смыслом, можно найти здесь взаимопонимание, вести дискуссию", - сказал Форманчук.