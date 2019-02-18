Власти Крыма допустили возможность внесения правок в учебник, вызвавший критику крымских татар

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Обсуждение учебника для десятиклассников по истории Крыма, вызвавшего критику на полуострове из-за позиции авторов по поводу роли крымских татар в Великой Отечественной войне, будет продолжено, сообщила министр образования, науки и молодежи республики Наталья Гончарова.
"Будет создана рабочая группа, еще раз просмотрены материалы, и дальше будет принято решение. То ли будут разработаны методические рекомендации к проведению уроков по параграфам, которые вызвали вопросы у представителей крымско-татарского народа, то ли эта глава будет переработана в полном объеме", - сказала она "Интерфаксу" в понедельник.
Ранее в понедельник в Симферополе состоялось закрытое для прессы совещание с участием представителей региональных властей и общественности, где обсуждалась судьба учебника.
На прошлой неделе совет крымских татар обратился к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой изъять из всех школьных и публичных библиотек учебное пособие "История Крыма для 10-х классов". Как утверждают авторы документа, крымские татары представлены в книге как коллаборанты, активно сотрудничавшие с германскими оккупационными войсками.
Учебное пособие для 10 классов общеобразовательных организаций "История Крыма" выпущено издательством "Просвещение" в 2018 году. В числе авторов и экспертов научно-редакционного совета - крымские ученые и политики. Координатором проекта указан заместитель министра образования, науки и молодежи республики Айдер Аблятипов.
По данным министерства просвещения России, вызвавший нарекания учебник по истории Крыма отсутствует в федеральном перечне учебников.
Депортация крымских татар
18-20 мая 1944 года по указу Иосифа Сталина была проведена депортация крымско-татарского народа - более 190 тыс. человек выселили из Крыма в Среднюю Азию, Сибирь и на Урал, обвинив в массовом сотрудничестве с фашистами и расправе над советскими партизанами. В годы войны из Крыма также выселили немцев, армян, болгар и греков.
В конце 1980-х годов советские власти реабилитировали крымских татар, началось их возвращение на полуостров. Сейчас в Республике Крым проживают 1,9 млн человек, из них около 15% - крымские татары.