Власти Крыма допустили возможность внесения правок в учебник, вызвавший критику крымских татар

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Обсуждение учебника для десятиклассников по истории Крыма, вызвавшего критику на полуострове из-за позиции авторов по поводу роли крымских татар в Великой Отечественной войне, будет продолжено, сообщила министр образования, науки и молодежи республики Наталья Гончарова.

"Будет создана рабочая группа, еще раз просмотрены материалы, и дальше будет принято решение. То ли будут разработаны методические рекомендации к проведению уроков по параграфам, которые вызвали вопросы у представителей крымско-татарского народа, то ли эта глава будет переработана в полном объеме", - сказала она "Интерфаксу" в понедельник.

Ранее в понедельник в Симферополе состоялось закрытое для прессы совещание с участием представителей региональных властей и общественности, где обсуждалась судьба учебника.

На прошлой неделе совет крымских татар обратился к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой изъять из всех школьных и публичных библиотек учебное пособие "История Крыма для 10-х классов". Как утверждают авторы документа, крымские татары представлены в книге как коллаборанты, активно сотрудничавшие с германскими оккупационными войсками.

Учебное пособие для 10 классов общеобразовательных организаций "История Крыма" выпущено издательством "Просвещение" в 2018 году. В числе авторов и экспертов научно-редакционного совета - крымские ученые и политики. Координатором проекта указан заместитель министра образования, науки и молодежи республики Айдер Аблятипов.

По данным министерства просвещения России, вызвавший нарекания учебник по истории Крыма отсутствует в федеральном перечне учебников.