Инициатива о штрафах за недостаточно стройную талию пока не поступила в Минтруда

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Министерство труда и социальной защиты России не получало инициатив о введении измерений охвата талии как одного из способов сохранения здоровья сотрудников предприятий.

"Подобная инициатива в Минтруд России не поступала", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтруда в понедельник, отвечая на запрос агентства.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала журналистам, что в ее ведомстве изучают опыт Японии, где проводятся измерения талии сотрудников - норматив, по ее словам, составляет около 90 см, и если объем превышает норму, то гражданину приходится посещать специальные консультации, а компанию, где такой сотрудник работает, могут оштрафовать.

Идею прокомментировали в Минздраве. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, пока такого обсуждения с ведомством не проводили, но Минздрав готов подключиться к диалогу.

"Особые моменты, связанные с производственным здоровьем, с министерством пока не обсуждались. Обязательно обсудим", - сказала Скворцова в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, обсуждалась ли идея измерения талии с министерством.

Министр напомнила, что измерение объема талии нужно для того, чтобы определить индекс массы тела и выявить ожирение - фактор риска развития ряда заболеваний.